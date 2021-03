Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud lâche une petite bombe sur Thauvin et Amavi !

Publié le 5 mars 2021 à 9h00 par G.d.S.S. mis à jour le 5 mars 2021 à 9h01

En fin de contrat en juin prochain avec l’OM, Florian Thauvin et Jordan Amavi devraient bel et bien quitter le club phocéen libres comme le confirme à demi-mot Jacques-Henri Eyraud.

Depuis plusieurs mois, l’avenir de Florian Thauvin ne cesse de faire couler beaucoup d’encre puisque l’international français, qui s’est imposé comme un élément indispensable de l’attaque de l’OM, arrivera au terme de son contrat au mois de juin. Une situation qui vaut également pour Jordan Amavi, latéral gauche emblématique de l’ère McCourt à l’OM, et leur ancien président Jacques-Henri Eyraud confirme clairement dans les colonnes de So Foot la tendance d’un départ libre pour les deux joueurs l’été prochain.

« Chacun doit respecter la décision de Thauvin »