Mercato - PSG : Cette étonnante révélation sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 5 mars 2021 à 16h45 par A.M.

Alors que Liverpool ferait partie des prétendants pour Kylian Mbappé, la presse anglaise émet l'hypothèse d'un moyen de pression sur le Real Madrid. Explications.

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain et alors que son contrat s'achève en juin 2022, la situation traîne en longueur ce qui semble agacer Leonardo. « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point », confiait le directeur sportif du PSG au micro de France Bleu Paris . Et en plus du Real Madrid, Liverpool serait également à l'affût pour recruter le Champion du monde.

L'intérêt de Liverpool, un moyen de pression sur le Real Madrid ?