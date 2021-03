Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Guardiola... Ces révélations de taille sur le dossier Messi !

Publié le 5 mars 2021 à 20h10 par D.M.

Manchester City aurait de grand projet pour le prochain mercato estival. La formation anglaise voudrait toujours recruter Lionel Messi et aurait également ciblé Erling Braut Haaland, courtisé par les plus grands clubs européens.

Proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Lionel Messi continue de donner des sueurs froides aux dirigeants du FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le club catalan, l’attaquant argentin voudrait s’entretenir avec le prochain président de la formation blaugrana , élu ce dimanche, avant de trancher dans le vif et de décider s’il quitte, ou pas, le FC Barcelone. Dans le cas où il venait à mettre fin à son aventure catalane, le PSG devrait formuler une offre alléchante pour tenter de le recruter, tout comme Manchester City, déjà sur le coup l’été dernier.

Manchester City voudrait recruter Messi et Haaland !