Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : PSG, Real Madrid, Manchester… Le clan Haaland aurait déjà tranché pour son prochain club !

Publié le 6 mars 2021 à 8h30 par B.C.

Très courtisé sur le marché des transferts, Erling Haaland aura le choix cet été s’il décide de quitter le Borussia Dortmund, et une piste serait privilégiée pour son avenir.

Impressionnant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland pourrait être l’un des grands protagonistes du prochain mercato estival. L’attaquant norvégien affole le marché et se retrouve sur les tablettes des plus grandes écuries européennes, mais tout le monde ne peut pas prétendre à s’attacher ses services comme l’a récemment confié Mino Raiola, son agent, à la BBC : « Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et de donner la visibilité que vous souhaitez après avoir été à Dortmund... et quatre de ces clubs sont en Angleterre ». Le Real Madrid ferait partie des clubs les plus intéressés par Erling Haaland, et même si la presse étrangère annonce que les cadors de Premier League sont en pole grâce à leur puissance financière, c’est bien les Merengue qui pourraient rafler la mise.

Haaland ne serait pas insensible au Real Madrid