Mercato - Real Madrid : Un favori se dégage pour Erling Haaland !

Publié le 5 mars 2021 à 23h00 par H.G.

Alors qu’Erling Haaland est annoncé sur les tablettes d’un grand nombre d’écuries européennes, un club de Premier League tiendrait la corde dans le dossier.

Auteur de grandes performances du côté du Borussia Dortmund depuis son arrivée à l’hiver 2020, Erling Haaland a ainsi séduit les plus grandes écuries européennes. Bon nombre d’entre-elles souhaiteraient de ce fait s’attacher ses services, à l’image du Real Madrid, du FC Barcelone, de Manchester United ou encore de Manchester City. Les Merengue sont notamment annoncés sur ses traces depuis maintenant plusieurs mois, eux qui sont en quête d’un nouvel attaquant à même de prendre la succession de Karim Benzema à moyen terme.

Manchester City serait en pôle position !