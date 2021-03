Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour de Pep Guardiola à prévoir ? La réponse de ce candidat !

Publié le 5 mars 2021 à 21h00 par H.G.

Alors que certains observateurs rêveraient de voir Pep Guardiola effectuer son grand retour au FC Barcelone, Joan Laporta considère que cela n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant.

Tandis que l’avenir de Ronald Koeman s’écrit en pointillés sur le banc du FC Barcelone, le nom de Xavi est fréquemment évoqué dans l’optique de prendre sa succession. Pour le moment entraîneur d’Al-Sadd au Qatar, l’ancien milieu et capitaine du Barça n’a jamais caché qu’il aimerait bien prendre les rênes de l’équipe première des Blaugrana un jour. Cependant, si cette idée fait son chemin parmi les observateurs de l'écurie barcelonaise depuis maintenant plusieurs mois, certains ont un autre rêve, à savoir un grand retour de Pep Guardiola au FC Barcelone.

« À moyen ou long terme, peut-être... à court terme, il a un contrat avec Manchester City »