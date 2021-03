Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout n’est pas encore écrit dans le feuilleton Mbappé…

Publié le 6 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait aussi s’engager à Liverpool, qui ne serait pas totalement dans l’incapacité de s’attacher les services de l’attaquant du PSG.

Et si le futur club de Kylian Mbappé en cas de départ du PSG n’était pas le Real Madrid, mais Liverpool ? En avril dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité une conversation entre Jürgen Klopp et l’attaquant du PSG qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022. À ce stade de la saison, impossible de savoir si Mbappé poursuivra sa carrière au PSG en prolongeant son engagement contractuel. De quoi permettre à ses courtisans de se mettre à rêver. Et James Pearce, Liverpool serait une potentielle destination si et seulement si, les Reds vendaient l’un de leurs trois attaquants.

Mbappé à Liverpool si…