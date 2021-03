Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : La presse italienne lâche une bombe sur l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 5 mars 2021 à 17h00 par A.D.

Fortement touché par la crise liée au coronavirus, la Juventus compterait vendre certains de ses éléments pour alléger sa masse salariale. Alors qu'il dispose d'un contrat à hauteur de 31M€ annuels, Cristiano Ronaldo pourrait être sacrifié par la direction turinoise.

Arrivé à l'été 2019 à la Juventus, Cristiano Ronaldo ne voudrait pas faire ses valises de si tôt. Selon les dernières indiscrétions du journaliste Tancredi Palmieri, divulguées sur Tuttomercatoweb , CR7 souhaiterait poursuivre son aventure chez les Bianconeri encore plusieurs saisons. Dans cette optique, la star portugaise aurait demandé à la direction de la Juve de lui offrir une prolongation de contrat d'une année, soit jusqu'au 30 juin 2023. Alors qu'Andrea Pirlo n'aurait pas encore donné sa réponse à Cristiano Ronaldo, il ne devrait pas tarder à le faire. Et cette réponse ne devrait pas plaire à l'ancienne gloire du Real Madrid.

La Juve aurait décidé de vendre Cristiano Ronaldo