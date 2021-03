Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La pression est déjà très forte sur les épaules de Sampaoli !

Publié le 5 mars 2021 à 16h30 par G.d.S.S.

Fraichement nommé sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli prendra ses fonctions dès la semaine prochaine et pourra ainsi débuter sa nouvelle mission au sein du club phocéen. Mais le technicien argentin reçoit déjà de nombreux messages sur la mission qui l’attend au sein du projet McCourt…

Mardi, Jorge Sampaoli est arrivé à Marseille en provenance du Brésil et doit respecter sept jours d’isolement avant de pouvoir débuter pleinement ses nouvelles fonctions d’entraîneur de l’OM. Via des propos accordés médias officiels du club olympien, le technicien argentin avait fait passer un premier message aux supporters : « J’arrive à Marseille avec beaucoup d’espoir, d’attentes. Dans un club que je suis depuis longtemps. J’ai vraiment hâte de pouvoir commencer. Ce sont des supporters très exigeants qui veulent que l’équipe ait un style propre à la ville. D’où je viens je suis habitué à ce type d’attentes et j’espère que nous serons à la hauteur de ces exigences », indiquait Sampaoli, qui semble donc avoir conscience des attentes placées en lui dans cette nouvelle mission à l’OM. D’ailleurs, différents membres du club phocéen n’ont pas hésité à lui faire passer un message…

Alvaro a déjà hâte de débuter l’ère Sampaoli

Interrogé en conférence de presse vendredi, le défenseur espagnol de l’OM Alvaro Gonzalez s’est confié sur la nomination de Jorge Sampaoli, et il ne cache pas son bonheur de collaborer avec lui : « On va changer beaucoup de choses avec Sampaoli, et j’ai hâte de commencer avec lui. Il a du caractère, je le connais de l'Espagne avec Séville. J'ai regardé beaucoup de matchs du Chili. Ça va être positif. Un mec qui a du caractère à Marseille, c'est important pour l'équipe, les supporters, le club et la ville. On a beaucoup de joueurs qui ont de la qualité. Mettre de l'intensité, du caractère, je crois que Sampaoli a ce type de choses », confie Alvaro, qui semble donc emballé par l’arrivée de l’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine. De son côté, Jacques-Henri Eyraud n’a pas manqué de rappeler à Sampaoli la lourde tâche qui l’attend dans ses nouvelles fonctions d’entraîneur de l’OM, avec un contexte très particulier.

Eyraud interpelle déjà Sampaoli