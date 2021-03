Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud envoie un message fort à Jorge Sampaoli !

Publié le 5 mars 2021 à 16h10 par G.d.S.S.

Fraichement nommé sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli devra être capable de supporter la pression autour du club phocéen, mais également de proposer une belle qualité de jeu comme l’indique Jacques-Henri Eyraud.

C’est désormais officiel, Jorge Sampaoli a été nommé nouvel entraîneur de l’OM, et le technicien argentin prendra ses fonctions la semaine prochaine après avoir respecté 7 jours d’isolement puisqu’il a atterri du Brésil mardi matin. Le début d’un nouveau chapitre donc pour le projet McCourt, qui démarre sans Jacques-Henri Eyraud, récemment démis de ses fonctions de président de l’OM. Mais dans un entretien accordé à So Foot , il explique néanmoins en quoi les attentes seront grandes autour de Jorge Sampaoli.

« Un coach capable d’évoluer dans un environnement très difficile »