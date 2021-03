Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offre pour racheter l'OM ? La réponse d'Eyraud !

Publié le 5 mars 2021 à 12h15 par A.M.

Très remonté contre les rumeurs concernant la vente du club lorsqu'il était président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud est toujours aussi catégorique à ce sujet.

La dernière année du mandat de Jacques-Henri Eyraud à la présidence de l'OM a été notamment marqué par les rumeurs concernant la vente du club. Le duo Ajroudi-Boudjellal a beaucoup fait parler de lui l'année dernière tandis que depuis quelques semaines, c'est le nom du prince saoudien Al-Walid bin Talal qui fait grandement parler de lui à Marseille. Toutefois, Frank McCourt ne cesse de répéter qu'il n'a aucune intention de vendre l'OM. Et Jacques-Henri Eyraud en dit plus sur ce dossier.

Eyraud l'assure, McCourt n'a jamais reçu d'offre