Mercato - OM : Longoria reçoit un incroyable conseil pour Dimitri Payet !

Publié le 5 mars 2021 à 4h45 par T.M.

A l’OM, Pablo Longoria réfléchirait à se séparer de Dimitri Payet. Et pour Mohamed Bouhafsi, le président marseillais aurait tout intérêt à le faire, même s’il faut payer pour cela.

L’été dernier, Dimitri Payet prolongeait « à vie » avec l’OM, signant un nouveau contrat jusqu’en 2024. L’histoire entre le Réunionnais et le club phocéen devait donc s’inscrire sur la durée. Toutefois, sur la Canebière, les choses ont bien changé, puisque Jacques-Henri Eyraud a notamment été remplacé par Pablo Longoria au poste de président. Et visiblement, l’Espagnol ne semble pas vraiment compter sur Payet pour construire le futur projet de l’OM. Et pour Mohamed Bouhafsi, Longoria doit d’ailleurs tout faire pour se séparer de l’international français.

Payer pour lâcher Payet ?