Mercato - OM : Les vérités de Longoria sur sa relation avec Larguet !

Publié le 4 mars 2021 à 22h10 par T.M.

Selon certains, cela serait tendu entre Pablo Longoria et Nasser Larguet, au point même d’occasionner le futur départ de ce dernier. Toutefois, face à ces rumeurs, le président de l’OM a mis les choses au point.

Pour Nasser Larguet, l’intérim touche à sa fin. Alors que Jorge Sampaoli prendre d’ici peu les commandes de l’OM, la question est de savoir de quoi sera fait l’avenir du responsable du centre de formation phocéen. Et visiblement, cela pourrait ne pas être du côté de Marseille. En effet, raison de ses relations tendues avec Pablo Longoria, Larguet pourrait s’en aller, notamment pour faire son retour à Caen. Toutefois, ce jeudi, pour France Bleu , le président de l’OM a répondu à ces différents bruits. « Nasser Larguet a un respect incroyable pour notre club. C'est réciproque et il va continuer à l'OM la saison prochaine ! Il est la personne parfaite pour l’OM », a-t-il tout d’abord lâché.

« Nasser et moi, on se respecte »