Mercato - OM : Eyraud monte au créneau sur le licenciement d’Adil Rami !

Publié le 5 mars 2021 à 11h45 par G.d.S.S.

Licencié par l’OM durant l’été 2019 après deux années de collaborations, Adil Rami avait quitté le projet McCourt en très mauvais termes avec Jacques-Henri Eyraud. Ce dernier se justifie sur son choix de licencier le défenseur français.

Passé par l’OM entre 2017 et 2019, Adil Rami aura tout connu avec le club phocéen en l’espace de seulement deux ans : une finale d’Europa League la première saison, et un divorce houleux un an plus tard qui a finalement abouti sur son licenciement. La direction de l’OM lui aurait principalement reproché d’avoir raté une séance d’entraînement pour participer à un tournage de l’émission Fort Boyard sans l’en avoir averti au préalable. D’ailleurs, Rami n’a pas été le seul joueur de l’OM à avoir été licencié depuis le début de l’ère McCourt, puisque ce procédé avait également été utilisé pour Henri Bedimo. Jacques-Henri Eyraud s’est confié sur ces deux cas dans un entretien accordé à So Foot .

« Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas licencier un joueur »