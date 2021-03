Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, projet… Adil Rami ne croit pas au discours de Frank McCourt !

Publié le 5 mars 2021 à 0h45 par Th.B.

Ancien joueur de l’OM, Adil Rami n’en démord pas et reste persuadé que l’idée d’une vente du club phocéen est bien présente dans la tête de Frank McCourt.

« C’est une question légitime, parce que cela a été une période très difficile. Mais je n’ai jamais eu de doutes, d’hésitations. Ce n’est pas un projet de business, c’est une histoire de passion. Et tu n’abandonnes pas un projet de passion parce qu’il y a des difficultés. Au contraire, tu redoubles d’efforts ». Pour L’Équipe , Frank McCourt a une nouvelle fois partagé son souhait de poursuivre à l’OM et de ne pas passer la main. En effet, les rumeurs de vente de l’OM ont fusé ces dernières semaines. Mais que ce soit dans le communiqué explosif de vendredi dernier, ou à La Provence dans la semaine, ainsi que RMC . Néanmoins, bien que McCourt nie toute possibilité de vente, Adil Rami reste persuadé que cette idée germe dans la tête de l’homme d’affaires américain.

« J’ai encore envie de croire que le club va être vendu »