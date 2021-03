Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse révélation d'Eyraud sur le projet d'Ajroudi et Boudjellal !

Publié le 5 mars 2021 à 14h15 par A.M.

L'année dernière, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi ont largement fait parler d'eux à travers leur projet de rachat de l'OM qui n'a jamais abouti. Et Jacques-Henri Eyraud n'a toujours pas digéré ce qu'il considère être «une blague complète».

Il y a désormais quasiment un an, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi monopolisaient l'espace médiatique en multipliant les interviews afin de vanter les mérites de leur projet pour racheter l'OM. A coup de grandes promesses et de déclarations fracassantes, les deux hommes ont fait rêver les supporters marseillais. Mourad Boudjellal avait même annoncé qu'une offre de rachat allait être transmise à Frank McCourt. Finalement, il n'en est rien, leur projet a rapidement été enterré et l'ancien président du RCT s'est tourné vers le club de Hyères qui évolue en National 2. Mais Jacques-Henri Eyraud n'a pas digéré.

«C’est une blague complète, cette histoire!»