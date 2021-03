Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi, journalistes... L'énorme coup de gueule d'Eyraud sur la vente du club !

Publié le 5 mars 2021 à 11h10 par A.M. mis à jour le 5 mars 2021 à 11h12

Désormais ex-président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud s'est prononcé sur les rumeurs concernant la vente du club et fracasse ceux qui sont à la manœuvre des ces rumeurs.

Depuis une semaine, Jacques-Henri Eyraud n'est plus le président de l'Olympique de Marseille. Désormais membre du Conseil de surveillance, Eyraud a toutefois pu suivre de près les coulisses du club phocéen depuis sa nomination en octobre 2016. Et il y a un sujet qui l'a particulièrement agacé : la vente de l'OM. Lorsqu'il était président, il n'a jamais cessé de démentir les rumeurs, lançant même des poursuites judiciaires à l'encontre de Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. Depuis, c'est Thibaud Vézirian qui s'est distingué dans ce dossier. Le journaliste a effectivement annoncé que la vente de l'OM était bouclée et que Frank McCourt avait accepté de céder le club à Al-Walid bin Talal. Des rumeurs qui ne se sont jamais vérifiées jusque-là. Une situation qui agace au plus au point Jacques-Henri Eyraud.

«Ajroudi a fait la une de L’Équipe, c’est quand même fabuleux!»