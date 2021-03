Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Cristiano Ronaldo a fait une grosse demande pour son avenir !

Publié le 3 mars 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il excelle toujours au plus haut niveau, Cristiano Ronaldo ne se verrait pas tirer sa révérence ou quitter l'Europe de si tôt. Selon la presse italienne, CR7 estimerait qu'il a encore beaucoup à donner et espérerait continuer encore plusieurs saisons à la Juventus. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, la star portugaise aurait même demandé à sa direction de lui offrir une prolongation d'une année de contrat. Toutefois, les Bianconeri hésiteraient car ils se demanderaient s'ils peuvent se permettre de faire un tel geste sur le plan financier.

Après 9 saisons de règne au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière. Après avoir dominé les championnats portugais, anglais et espagnol, CR7 a voulu relever un tout nouveau défi du côté de l'Italie. Transféré à la Juventus pour un pactole avoisinant les 117M€, Cristiano Ronaldo fait le plus grand bonheur des Bianconeri depuis presque trois saisons. A tel point qu'il a alarmé David Beckham. En effet, le propriétaire de l'Inter Miami verrait d'un très bon oeil l'idée de recruter Cristiano Ronaldo, qui vient de fêter ses 36 ans. « Je sais qu'à Miami, nos fans veulent voir des grandes stars. Nous avons déjà des joueurs comme Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi qui apportent déjà des paillettes et du glamour mais à l'avenir, on veut avoir l'opportunité de faire venir de grands noms. Leo et Cristiano ont été mentionnés, ils ont été au sommet de leur art et ont été les meilleurs pendant ces 15 dernières années. (...) Nous voulons attirer les meilleurs joueurs. Miami a un grand pouvoir d'attraction sur n'importe qui et ce sont des joueurs que nous voulons faire venir ici » , a confié l'ancien pensionnaire du PSG lors de la présentation du nouveau maillot de son équipe il y a plusieurs jours.

Ronaldo voudrait prolonger d'un an, mais...

Toutefois, David Beckham pourrait être contraint de prendre son mal en patience en ce qui concerne Cristiano Ronaldo. En effet, CR7 ne se verrait pas quitter la Juventus ou l'Europe dans un avenir proche. D'après les indiscrétions de Tancredi Palmieri, divulguées sur Tuttomercatoweb , Cristiano Ronaldo se sentirait encore capable de réaliser de grandes choses au plus haut niveau. Dans cette optique, il ne penserait pas du tout à prendre sa retraite ou à quitter l'Europe pour un championnat exotique et moins huppé pour le moment. Conscient qu'aucun club ne serait prêt à payer les 31M€ nets annuels qu'il percevrait à la Juventus, Cristiano Ronaldo ne se verrait pas changer de club de si tôt. Alors qu'il serait dans l'obligation de revoir ses exigences salariales à la baisse pour recevoir des propositions, l'ancien de Manchester United et du Real Madrid serait bien décidé à rester chez les Bianconeri . D'ailleurs, Cristiano Ronaldo aurait même demandé à sa direction d'étendre son bail d'une saison, pour être engagé jusqu'au 30 juin 2023, et non plus jusqu'au 30 juin 2022. En grande difficulté sur le plan financier, la Juventus n'aurait pas encore donné sa réponse au clan Ronaldo. A en croire le journaliste italien, La Vieille Dame serait réticente à répondre favorablement à la requête de Cristiano Ronaldo car elle douterait de la rentabilité de cette opération. En effet, la Juve se demanderait si elle peut se permettre de renouveler son numéro 7 et si cela en vaut la peine. Affaire à suivre...