Mercato - Barcelone : Le PSG reçoit un gros avertissement pour Lionel Messi !

Publié le 5 mars 2021 à 17h10 par H.G.

Alors que Lionel Messi arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain au FC Barcelone, Joan Laporta se dit persuadé qu’il parviendra à convaincre l’Argentin de prolonger son bail.

Déjà sur le départ du FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi aura cette fois l’occasion de quitter librement son club de toujours au terme de son contrat le 30 juin prochain, une occasion qu'aimerait d'ailleurs bien saisir le PSG afin d'enregistrer son arrivée sans débourser la moindre indemnité de transfert. Pour cela, il faudra évidemment qu’il ne prolonge pas, et au sein du Barça, on ne désespère pas encore de parvenir le convaincre de parapher un nouveau bail. Comme le10sport.com vous l’a révélé, une élection de Joan Laporta lors du scrutin présidentiel de l’écurie catalane ce dimanche a de grandes chances de convaincre le natif de Rosario de renouveler son contrat au FC Barcelone. Et justement, le candidat favori de l’élection se dit convaincu d’être en mesure de pouvoir convaincre Lionel Messi de ne pas aller voir ailleurs en fin de saison.

« Il sait que quoi que je lui offre, je pourrai le garder »