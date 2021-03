Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez souffle déjà un nom à Pablo Longoria pour cet été !

Publié le 5 mars 2021 à 19h45 par B.C.

Prêté à l’OM cet hiver, Pol Lirola se montre convaincant dans la cité phocéenne et a déjà séduit Alvaro Gonzalez, qui espère voir le latéral droit rester l’été prochain.

À la recherche d’un nouveau latéral droit pour pallier le départ de Bouna Sarr vers le Bayern Munich, Pablo Longoria est parvenu à mettre la main sur Pol Lirola l’hiver dernier. Le défenseur espagnol a été prêté à l’OM par la Fiorentina avec une option d’achat et semble déjà prêt à rester dans la cité phocéenne. « Pour l'instant je ne pense qu'à bien jouer et on verra en juin si le club me gardera, mais je suis très heureux ici », confiait Lirola il y a quelques jours en conférence de presse. De son côté, Alvaro Gonzalez espère que le latéral droit restera à l’OM cet été.

« J'espère qu'il va rester avec nous »