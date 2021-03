Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ronaldo, Zidane... L'énorme réponse d'Eyraud à Ajroudi et Boudjellal !

Publié le 5 mars 2021 à 17h15 par A.M.

Il y a environ un an, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi se faisaient omniprésents dans les médias afin de vanter les mérites de leur projet de rachat de l'OM, annonçant même leur volonté de réunir Ronaldo et Zidane. «C’est ridicule», s'insurge Jacques-Henri Eyraud.

L'année dernière, inconnu du grand public, Mohamed Ayachi Ajroudi s'est fait un nom en France et plus particulièrement à Marseille. L'homme d'affaires Franco-tunisien, accompagné de Mourad Boudjellal, annonçait effectivement être porteur d'un projet pour racheter l'OM. Et le moins que l'on puisse c'est qu'il ne manquait pas d'ambition. « Un joueur que je n’oublierai jamais, c’est Cristiano Ronaldo. J’aime le respect et la discipline. Il incarne cela. Si j'en rêve à Marseille? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve… Après c’est la tâche de Mourad Boudjellal », confiait-il alors tout en affichant un autre rêve, à savoir faire revenir Zinedine Zidane à Marseille : « Qu’est ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ? C’est l’avenir qui nous le dira . »

«Ce qui est dangereux, c’est que certains supporters y croient»