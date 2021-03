Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman reçoit un soutien de poids pour son avenir !

Publié le 5 mars 2021 à 19h00 par D.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta s’est prononcé sur l’avenir de Ronald Koeman, plus que jamais incertain.

Le résultat de la prochaine élection présidentielle au FC Barcelone pourrait avoir de lourdes répercussions sur l’avenir de Ronald Koeman. Arrivé durant l’été 2020 sous le mandat de Josep Maria Bartomeu, le technicien néerlandais pourrait vite être démis de ses fonctions par le prochain dirigeant catalan. En effet, certains candidats à la présidence à l’instar de Victor Font ont évoqué une possible arrivée de Xavi. Présent en conférence de presse ce vendredi, Ronald Koeman est conscient qu’il n’a pas son destin entre les mains : « Ce n'est pas de mon ressort. La seule chose que je sais, c'est qu'il me reste une année de plus dans mon contrat. Dans deux jours, il y aura un nouveau président et il devra montrer la voie. Je me concentre sur le fait de gagner des matches. Nous sommes en finale de la Coupe et nous pouvons remporter un titre important. Le reste n'est pas entre mes mains ».

« Koeman ? Je l'aime de plus en plus »