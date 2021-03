Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte est grande ouverte pour Xavi au Barça !

Publié le 5 mars 2021 à 15h00 par D.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a apporté son soutien à Ronald Koeman, tout en ouvrant la porte à une arrivée prochaine de Xavi.

Arrivé cet été au FC Barcelone, Ronald Koeman était, avant tout, un choix de Josep Maria Bartomeu. Ce dernier parti, le technicien néerlandais voit son avenir en Catalogne s'écrire en pointillés. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le club catalan, l'ancien joueur n'est pas certain de rester au FC Barcelone à l'issue des prochaines élections présidentielles. Les trois candidats à la présidence, Toni Freixa, Joan Laporta et Victor Font, ont apporté publiquement leur soutien à Koeman, mais un départ du Néerlandais serait loin d'être exclu, alors que l'ombre de Xavi plane au-dessus de lui. L'un des candidats à la présidence, Joan Laporta a d'ailleurs ouvert la porte à une arrivée de l'ancien milieu de terrain au FC Barcelone.

« Avec Xavi, on saura comment trouver le bon moment