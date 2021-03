Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux énormes échecs se confirment !

Publié le 6 mars 2021 à 11h00 par A.C.

Le FC Barcelone suit plusieurs joueurs de Serie A... mais aucun ne devrait finalement rallier la Catalogne.

Depuis la génération dorée de Lionel Messi et de Cesc Fabregas, le centre de formation du FC Barcelone a fourni beaucoup moins de joueurs. D'ailleurs, le club rapidement changé de stratégie, puisqu’il a beaucoup dépensé lors de la dernière décennie pour recruter à l’étranger. C’est notamment le cas avec Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho ou encore Miralem Pjanic, arrivé cet été en provenance de la Juventus. Mais le Barça semblait notamment lorgner deux grands talents de l’Inter avec Lautaro Martinez, annoncé comme une grande priorité du club, ainsi que le jeune Alessandro Bastoni.

Le Barça voit Lautaro et Bastoni s'éloigner