Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ultimatum est fixé dans le dossier Sergio Ramos !

Publié le 6 mars 2021 à 9h10 par D.M.

Sergio Ramos a jusqu’à la fin du mois de mars pour donner une réponse au Real Madrid concernant l’offre de prolongation de contrat. Les prochains jours devraient être décisifs.

Sergio Ramos ne sait toujours pas dans quel club il évoluera la saison prochaine. Le défenseur espagnol voit son contrat expirer en juin prochain et un accord tarde à être trouvé. Le Real Madrid lui aurait proposé un nouveau bail d'un an plus une en option, mais lui aurait demandé de baisser son salaire de 10% en raison notamment de ses difficultés financières suite à la crise du Covid-19. Une demande refusée, jusque-là, par Sergio Ramos, désireux de toucher la même rémunération. Une situation qui n’a pas échappé au PSG, à la recherche d’opportunités sur le marché afin de renforcer son effectif. Pour l’heure, les deux parties continuent de camper sur leur position, mais ont une relation cordiale et un accord pourrait être trouvé prochainement.

L'offre de prolongation expirera à la fin du mois de mars