Mercato - PSG : Le Barça va jouer sur la corde sensible pour Messi !

Publié le 6 mars 2021 à 6h45 par Th.B.

L’avenir de Lionel Messi n’étant pas certain de s’écrire au FC Barcelone, le PSG et Manchester City étant intéressés, les candidats à la présidence du Barça semble faire les plus folles promesses pour conserver leur capitaine.

« Xavi n'a rien à dire parce qu'il est un atout pour le Barça. Ceux à qui nous devons expliquer ce que nous allons faire sont les candidats. Laporta a dit qu'il ne compte pas sur Xavi parce qu'il a besoin de plus d’expérience ». Voici le message que Victor Font a adressé au micro de la Cadena SER dans la nuit de jeudi à vendredi. Le candidat à la présidence confirme une nouvelle fois sa volonté de voir Xavi Hernandez rejoindre son projet sportif. Néanmoins, le favori aux élections qui se tiendront dimanche semble rester Joan Laporta. Et il serait également le plus apte à prolonger Lionel Messi dont le contrat expire en juin comme il l’a lui même assuré en début de semaine. Le10sport.com dessinait déjà cette tendance le 9 février dernier. Et pour convaincre le capitaine du FC Barcelone de snober le PSG et Manchester City, Laporta compte bien jouer sur la corde sensible avec l’Argentin.

Haaland, Agüero, Xavi… Les promesses des candidats pour Messi