Mercato - PSG : Messi, Cristiano… Sur quelle superstar le Qatar doit-il miser cet été ?

Alors que le PSG surveille de près la situation de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo pourrait également devenir accessible pour le club de la capitale. Le Qatar rêve de mettre la main sur l’un de ces deux monstres depuis le lancement de son projet à Paris, mais faut-il encore espérer leur venue ?

Arrivé dans la capitale en 2011, le Qatar a très vite voulu mettre la main sur les plus grandes stars du football pour renforcer le Paris Saint-Germain. Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, David Beckham, Neymar ou encore Kylian Mbappé ont ainsi été recrutés par QSI, mais deux joueurs ont toujours échappé à Doha : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les deux attaquants vedettes totalisent à eux seuls 11 Ballon d’Or et ont toujours été le grand rêve des Qataris. Finalement, le PSG s’est développé sans ces monstres du football, mais une énorme opportunité pourrait se présenter au club de la capitale dans les prochains mois…

