Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup avec Cristiano Ronaldo pourrait se présenter à Leonardo !

Publié le 5 mars 2021 à 18h15 par A.D.

Alors que la Juventus pourrait le vendre pour renflouer ses caisses, Cristiano Ronaldo ne devrait pas avoir de mal à trouver preneur. Selon la presse italienne, la star portugaise pourrait rebondir au PSG, à moins qu'il ne réponde aux appels de phare de David Beckham, du côté de l'Inter Miami en MLS.

Pas du tout épargné par la crise liée au coronavirus, la Juventus serait contrainte d'agir pour rééquilibrer ses comptes. D'après les indiscrétions de Sport Mediaset , les Bianconeri seraient conscients de leur situation financière et auraient décidé de vendre plusieurs joueurs pour alléger leur masse salariale. Dans cette optique, Cristiano Ronaldo pourrait faire partie des sacrifiés. En effet, l'ancien du Real Madrid perçoit un salaire avoisinant les 31M€ annuels et la Juve n'aurait plus les moyens de débourser une telle somme pour un seul homme. Et cette situation pourrait profiter au PSG.

Le PSG pourrait hériter de Cristiano Ronaldo ?