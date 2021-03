Foot - Mercato - Rennes

EXCLU - Mercato : Rennes : Génésio, les coulisses de son arrivée

Publié le 5 mars 2021 à 17h30 par Alexis Bernard

Libre de tout contrat, Bruno Génésio a été nommé entraîneur du Stade Rennais et prend la succession de Julien Stéphan, démissionnaire. Le 10 Sport vous livre quelques coulisses du dossier.

C’est officiel depuis quelques heures, Bruno Génésio est le nouvel entraîneur du Stade Rennais. Comme révélé par le10sport.com, le technicien français et les dirigeants bretons discutaient depuis le début de la semaine. Contrairement à ce qui a pu être indiqué par nos confrères du journal L’Equipe , Bruno Génésio n’a pas refusé la proposition rennaise dimanche dernier, pour ensuite faire demi-tour et se laisser convaincre. Sollicité par l’état-major rennais le week-end dernier, le Lyonnais a simplement pris le temps de la réflexion avant de donner son feu vert. A aucun moment il n’a décliné l’opportunité de reprendre le flambeau laissé par Julien Stéphan.

Aucun contact avec Montpellier