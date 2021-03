Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Juventus... Cristiano Ronaldo prêt à prendre tout le monde court ?

Publié le 6 mars 2021 à 15h30 par A.C.

Cristiano Ronaldo, sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Lionel Messi se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat et pourrait donc quitter le FC Barcelone. Mais il n’est pas le seul grand nom à animer les rubriques mercato. Cristiano Ronaldo n’est pas en fin de contrat, mais son avenir fait également beaucoup parler. Comme la plupart des clubs dans le monde, la Juventus traverse la pire crise économique de son histoire. Les 31M€ par an du salaire de Cristiano Ronaldo pèsent très lourds et ainsi, de plus en plus de médias parlent d’une possible vente en fin de saison. Comme pour Messi, les courtisans de Cristiano Ronaldo ne manquent pas. Il y aurait notamment le Paris Saint-Germain, qui avec l’un ou avec l’autre, semble décidé à s’offrir une des deux stars de la dernière décennie.

Le salaire de Cristiano Ronaldo est devenu un poids pour la Juventus

Ce vendredi, Sport Mediaset a lâché une petite bombe. D’après les informations du média italien, à Turin on aurait décidé de laisser filer Cristiano Ronaldo. Le salaire du quintuple Ballon d’Or est devenu insupportable pour les caisses du club et un départ est donc devenu la seule solution. Mais pour aller où ? Le Paris Saint-Germain est une destination évoquée par la chaine transalpine... mais ça ne serait pas vraiment une piste concluante. Sport Mediaset laisse en effet entendre que les propriétaires du PSG apprécieraient Cristiano Ronaldo, mais préfèreraient se concentrer pour le moment sur Lionel Messi. Ce dernier est en fin de contrat et son arrivée, serait surtout bénéfique pour un Neymar qui n’a pas encore signé sa prolongation.

« Cristiano Ronaldo respectera la dernière année de son contrat et rejoindra ensuite Beckham, à Miami »