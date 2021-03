Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland... Un protégé de Zidane au cœur d'un projet légendaire !

Le Real Madrid ne souhaiterait pas se séparer de Marco Asensio, sous contrat jusqu'en 2023. Le joueur de 25 ans serait considéré comme l'avenir du club, qui rêve de l'associer en attaque à Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland.

Discret lors des dernières sessions de transferts, le Real Madrid voit grand pour le prochain mercato estival. Le club madrilène voudrait renforcer sa ligne offensive et aurait ciblé deux joueurs de classe mondiale. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé demeure la grande priorité de Florentino Perez. Mais à en croire la presse espagnole, le Real Madrid aurait également pour ambition de recruter Erling Braut Haaland. Auteur de 17 buts en Bundesliga cette saison sous le maillot du Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien devrait coûter 150M€ selon les dernières informations d’ OK Diario . Des arrivées qui pourraient pousser vers la sortie plusieurs joueurs de Zinédine Zidane. Positionné au poste d’ailier gauche, Eden Hazard pourrait entrer en concurrence avec Kylian Mbappé, ce qui pourrait voir des répercussions sur son temps de jeu.

Le Real Madrid aurait de grands projets pour Asensio