Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez afficherait une certitude pour Eduardo Camavinga !

Publié le 6 mars 2021 à 7h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid ferait partie des nombreux clubs positionnés sur le dossier Eduardo Camavinga, le club de la capitale espagnole ne se préoccuperait pas de cette concurrence.

Bien qu’il soit l’auteur d’une saison 2020/21 moins reluisante que la précédente, Eduardo Camavinga continue d’avoir une belle côte sur le marché des transferts. En effet, le milieu de 18 ans du Stade Rennais est toujours cité sur les tablettes de nombreux clubs parmi lesquels figure le Real Madrid. Les Merengue sont annoncés sur ses traces depuis maintenant près d’un an, ces derniers souhaitant faire de lui le successeur de Casemiro dans leur entrejeu. Et malgré la forte concurrence présente dans ce dossier, le Real Madrid ne s’inquiéterait pas de voir Eduardo Camavinga leur filer éventuellement entre les doigts…

Le Real Madrid saurait qu’Eduardo Camavinga préfère rejoindre ses rangs