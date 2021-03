Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Eto’o, Deco… Les anciens du Barça préparent de gros coups !

Publié le 6 mars 2021 à 4h45 par T.M.

Malgré les difficultés économiques actuelles, le FC Barcelone pourrait réaliser de gros coups cet été. Et pour cela, le club catalan pourrait compter sur ses anciennes gloires.

Plus que quelques heures avant le début d’un nouveau chapitre au FC Barcelone. En effet, ce 7 mars, le club catalan connaitra l’identité de son nouveau président. Alors que Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa sont en course pour ce poste, le vainqueur aura la lourde tâche de remettre le Barça sur de bons rails. Et cela pourrait notamment passer par un très gros recrutement estival. D’ailleurs, en dépit des comptes dans le rouge des Blaugrana, cela pourrait être très mouvementé en Catalogne cet été.

Eto’o et Deco à la rescousse du Barça ?