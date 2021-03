Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ majeur bientôt provoqué par Cristiano Ronaldo ?

Publié le 5 mars 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

A la peine sur le plan financier à cause de la crise liée au coronavirus, la Juventus songerait à vendre Cristiano Ronaldo. S'il était poussé vers la sortie l'été prochain, CR7 pourrait atterrir au PSG ou à l'Inter Miami, et c'est au sein du club de la capitale que la Juve pourrait dénicher son remplaçant.

Alors qu'il se sent en pleine possession de ses moyens, Cristiano Ronaldo ne se verrait ni prendre sa retraite, ni rejoindre une destination exotique de si tôt. D'après les dernières indiscrétions du journaliste Tancredi Palmieri, divulguées sur Tuttomercatoweb , CR7 compterait donc rester en Europe encore deux saisons au minimum. Conscient qu'aucun club ne serait prêt à payer son salaire actuel de 31M€ par an, Cristiano Ronaldo aurait fait une grosse demande à la direction de la Juventus. Pour rester une année de plus au plus haut niveau, l'ancienne gloire du Real Madrid souhaiterait être prolongé d'une saison, soit jusqu'au 30 juin 2023. Toutefois, la Juve, qui serait fortement touchée par la crise liée au coronavirus, ne devrait pas répondre favorablement à sa requête.

Mauro Icardi le digne héritier de Cristiano Ronaldo

Selon les informations de Sport Mediaset , la Juventus aurait décidé de se débarrasser de plusieurs éléments de son effectif pour alléger sa masse salariale. Alors que Cristiano Ronaldo dispose d'un contrat de près de 31M€ par an, le club emmené par Andrea Pirlo ne compterait pas l'épargner et penserait sérieusement à le vendre. Sur le point d'être poussé vers la sortie, Cristiano Ronaldo aurait des pistes sérieuses pour rebondir. D'une part, la « première hypothèse » pour l'attaquant de 36 ans serait le PSG. D'autre part, le numéro 7 de la Juventus pourrait migrer vers la MLS du côté de l'Inter Miami, car David Beckham serait prêt à miser gros pour le récupérer. Et s'il parvient à se séparer de Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo devrait immédiatement se tourner vers Mauro Icardi.

Un prêt avec option d'achat de 50M€ pour Icardi ?