Mercato - OM : Frank McCourt fait passer un nouveau message XXL sur son avenir !

Publié le 5 mars 2021 à 18h45 par B.C.

De passage à Marseille, Frank McCourt fait le tour des médias pour apaiser les tensions avec les supporters et mettre fin aux rumeurs de vente. Dans un entretien accordé à Téléfoot, le propriétaire s’est de nouveau prononcé sur le projet XXL qu’il souhaite mettre en place à l’OM…

Après avoir décidé de nommer Pablo Longoria à la tête de l’OM en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt a décidé de se rendre à Marseille afin de discuter avec les supporters et des élus locaux. L’occasion également pour le propriétaire du club phocéen de multiplier les interviews avec les médias afin d’en dire plus sur l’avenir de l’OM. Alors qu’il martèle qu’une vente n’est pas au programme, l’Américain affiche de hautes ambitions pour la suite de son projet et a de nouveau indiqué qu’il souhaitait décrocher la Ligue des champions, laissant ainsi entendre une nouvelle fois qu’il n’envisageait pas de partir.

« On va continuer à se battre »