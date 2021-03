Foot - OM

OM : Alvaro raconte la rencontre au sommet avec McCourt !

Publié le 5 mars 2021 à 13h40 par La rédaction

En conférence de presse, Alvaro Gonzalez a évoqué la discussion qu’il a eu récemment avec Frank McCourt, en affirmant que le propriétaire de l'OM voudrait tout faire pour remettre le club sur pied.