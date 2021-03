Foot - OM

OM - Malaise : Le gros mea culpa d’Eyraud et McCourt !

Publié le 5 mars 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que l’OM Champions Project a fait énormément parler et susciter de nombreuses moqueries, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud semblent avoir appris de leurs erreurs.

A Marseille, l’OM Champions Project de Frank McCourt n’a été qu’une illusion. Avec son projet, l’Américain nourrissait de grandes ambitions. Toutefois, force est de constater qu’aujourd’hui, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. Une différence qui n’a pas manqué de faire réagir et cette appellation OM Champions Project a suscité de nombreuse moqueries. Une erreur regretté par Jacques-Henri Eyraud, ancien président de l’OM, et Frank McCourt, propriétaire du club phocéen, qui ne veut plus commettre la même erreur.

« C'est mieux de ne pas coller des étiquettes sur le projet »