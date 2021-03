Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin bloqué par un joueur de Ligue 1 ? La réponse !

Publié le 6 mars 2021 à 15h10 par A.C.

En fin de contrat, Florian Thauvin semble destiné à quitter l'Olympique de Marseille en juin prochain.

Si certains avaient encore des espoirs, ils ont été douchés par les récents propos de Jacques-Henri Eyraud. Celui qui occupe désormais un siège au conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille a en effet clairement expliqué que ni Florian Thavin ni Jordan Amavi ne prolongeront leurs contrats. Ils quitteront donc libres l’OM, à la fin de la saison. « Les départs à venir de Thauvin et Amavi ? C’est le monde du foot aujourd’hui et chaque cas est différent. Pour Jordan, là encore, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Je me souviens de ce qu’il a subi. Des moments très durs. Comme Flo d’ailleurs. Qu’est-ce qu’il en a tiré à titre personnel ? Je respecte ça. Il a vécu des moments très durs et peut-être qu’un jour, il les racontera. Après au-delà des cas individuels, on peut embrasser tous les jours le blason, la réalité, à la fin de la journée, c’est que c’est souvent une question d’argent » a déclaré Eyraud, dans un long entretien accordé à So Foot . « Donc si, dans le contexte actuel, des joueurs pensent que l’on va leur dérouler le tapis rouge et augmenter leur salaire de 50 %, ils vont connaître des désillusions. Ce qui est sûr, c’est que je pense qu’il y a des joueurs qui sont un peu dans un déni de réalité par rapport à ce que vit le football aujourd’hui. Quant à Flo, il a marqué l’histoire de l’OM. Il est un grand joueur et chacun doit respecter sa décision ». Thauvin devrait rapidement trouver un nouveau club, puisque Leicester, le FC Séville, mais surtout le Milan AC, souhaitent l’accueillir.

Le Milan AC voudrait Thauvin et Ikoné