Mercato - OM : Longoria prépare déjà un double coup à 60M€ !

Publié le 6 mars 2021 à 12h45 par A.M.

Nouveau président de l'OM après avoir été directeur du football, Pablo Longoria s'apprête à vivre un mercato d'été très agité. Et le dirigeant espagnol voit les choses en grand.

Directeur du football de l'OM depuis l'été dernier, Pablo Longoria a pris du galon. Le dirigeant espagnol a effectivement été nommé président du club phocéen pour remplacer Jacques-Henri Eyraud. Et le nouveau président marseillais semble bien décidé à mener une révolution au sein de l'effectif de l'OM puisque plusieurs joueurs voient leur contrat arriver à échéance en fin de saison et Pablo Longoria serait en plus disposer à vendre Dimitri Payet et Steve Mandanda. Et ce n'est pas tout, pour renflouer les caisses de l'OM et réinvestir sur le marché, le président de l'OM prévoirait de vendre plusieurs joueurs avec une importante valeur marchande. Selon Mohamed Bouhafsi, Boubaca Kamara et Duje Caleta-Car sont ainsi visés.

Longoria espère vendre Kamara et Caleta-Car pour 60M€