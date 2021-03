Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà la fin pour Kevin Strootman ?

Publié le 6 mars 2021 à 12h10 par A.C.

Le Genoa a réagi à la petite polémique autour de Kevin Strootman, actuellement prêté par l’Olympique de Marseille.

L’Italie a redonné le sourire à Kevin Strootman. A la peine à l’Olympique de Marseille, le milieu s’est totalement relancé avec le Genoa depuis janvier. Huit matchs et deux passes décisives pour le Néerlandais, mais surtout un Genoa qui remonte au classement et qui s’éloigne de la zone de relégation ! De bon augure pour l’OM, qui cherche à vendre définitivement Strootman. Mais ce dossier a connu un coup d’arrêt. Le Comité olympique italien a en effet annoncé que l’agent du Néerlandais aurait posé un recours contre le Genoa, à cause d’une prime non-payée.

Tout s’est arrangé entre Strootman et le Genoa