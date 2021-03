Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman, Mitroglou... L'incroyable sortie d'Eyraud !

Publié le 5 mars 2021 à 22h15 par A.M.

Invité à commenter les erreurs de recrutement de l'OM lorsqu'il était président du club, Jacques-Henri Eyraud défend le mercato olympien.

Nommé président de l'OM en octobre 2016, Jacques-Henri Eyraud s'est rapidement entouré d'Andoni Zubizarreta et de Rudi Garcia pour lancer le projet McCourt. Respectivement directeur sportif et entraîneur du club phocéen, les deux hommes ont mené la stratégie de recrutement de l'OM, avec plus ou moins de réussite. Parmi les échecs, Kostas Mitroglou et Kevin Strootman apparaissent comme les deux plus gros flops jusque-là. Leurs salaires a pesé lourd sur les finances marseillaises, mais Jacques-Henri Eyraud défend son bilan.

«Pour moi, Strootman c’est la même chose que Luiz Gustavo»