Mercato - OM : Longoria, Eyraud, Sampaoli… Alvaro Gonzalez valide les changements XXL de McCourt !

Pour mettre fin à la crise, l’OM a procédé à de nombreux changements en interne. Pablo Longoria a pris la succession de Jacques-Henri Eyraud tandis que Jorge Sampaoli a été nommé à la tête de l’équipe première. Une révolution validée par Alvaro Gonzalez.

Les dernières décisions de Frank McCourt ont sonné comme un coup de tonnerre à l’OM la semaine dernière. Alors que Jorge Sampaoli a été choisi pour devenir le nouvel entraîneur du club phocéen, Pablo Longoria a de son côté quitté son poste de head of football pour devenir président en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud, dans le collimateur des supporters. Avec ces décisions, Frank McCourt a fait un pas en direction des amoureux de l’OM, et l’homme d’affaires américain a décidé de faire le chemin jusqu’à Marseille pour apaiser la situation et mettre fin à la crise. Interrogé en conférence de presse sur ces changements, Alvaro Gonzalez a donné raison au propriétaire de l’OM.

« Quand les choses vont un peu mal, on a besoin de changer »