Mercato - Real Madrid : Le tarif est fixé pour Erling Haaland !

Publié le 6 mars 2021 à 10h00 par D.M.

Le Borussia Dortmund serait prêt à laisser partir Erling Braut Haaland cet été, mais pas à n'importe quel prix. Le club allemand réclamerait 150M€.

Auteur de 17 buts cette saison en Bundesliga, Erling Braut Haaland ne devrait pas s’éterniser au Borussia Dortmund. L’attaquant norvégien dispose dans son contrat d’une clause libératoire de 75M€ qui entrera en vigueur durant l’été 2022. Une somme dérisoire comparée à la valeur réelle du joueur sur le marché. Mais un départ d’Erling Braut Haaland pourrait intervenir bien plus tôt que prévu. Plusieurs équipes européennes voudraient se lancer dans ce dossier dès le prochain mercato estival et tenter de mettre la main le plus tôt possible sur le joueur de 20 ans afin de surprendre la concurrence. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Manchester City et Chelsea seraient intéressés par Haaland.

Haaland valorisé à 150M€