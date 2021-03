Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Erling Haaland totalement relancé ?

Publié le 6 mars 2021 à 1h30 par H.G.

Alors que bon nombre de clubs européens sont annoncés sur les traces d’Erling Haaland, son départ du Borussia Dortmund l’été prochain serait encore loin d’être une réalité.

Très prolifique avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland a ainsi achevé de convaincre les plus prestigieuses équipes européennes de son potentiel. En effet, bon nombre d’entre-elles aimeraient l’enrôler au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, à l’image du Real Madrid, de Manchester City ou encore du FC Barcelone. Il faut dire que le Borussia Dortmund pourrait être ouvert à l’idée de le vendre dans la mesure où ce mercato estival sera le dernier au cours duquel la clause libératoire d’Erling Haaland ne sera pas active. Celle-ci est fixée à 75 M€, et cette situation pourrait permettre au club de la Ruhr de s’en séparer contre un montant bien supérieur.

Le Borussia Dortmund pourrait conserver Erling Haaland !