Mercato - OM : Deux gros départs sont confirmés pour cet été !

Publié le 6 mars 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Florian Thauvin et Jordan Amavi se dirigent vers un départ libre comme l’indique clairement le discours de Jacques-Henri Eyraud.

« Les prolongations de Thauvin et Amavi ? On travaille depuis longtemps. Ce ne sont pas des dossiers faciles. On continue de travailler. Chaque cas est différent. Il faut continuer à travailler. J’espère toujours pouvoir les prolonger », confiait récemment Pablo Longoria au micro de RMC Sport, et le président de l’OM ne désespère donc pas de parvenir à prolonger in-extremis Florian Thauvin et Jordan Amavi qui arrivent en fin de contrat. Pourtant, les dés semblent déjà jetés dans ce dossier, et au moment d’évoquer l’avenir de Thauvin et Amavi dans les colonnes de So Foot, l’ancien président de l’OM Jacques-Henri Eyraud se montre très clair…

« Chacun doit respecter la décision de Thauvin »