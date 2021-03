Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi reçoit un message rassurant en interne !

Publié le 6 mars 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait aujourd’hui partie des éléments les plus prometteurs du PSG, Xavi Simons envoie un message fort à sa direction en affichant son envie de continuer à grandir dans la capitale.

Arrivé à l’été 2020 en provenance du centre de formation du FC Barcelone, Xavi Simons (17 ans) a toujours été considéré comme un talent très précoce, et l’un des milieux de terrains les plus prometteurs de sa génération. D’ailleurs, le PSG ne s’y est pas trompé en lui offrant cette saison ses premières minutes en professionnel, et Nasser Al-Khelaïfi espère probablement pouvoir briser la malédiction de l’exode des jeunes talents parisiens en conservant encore longtemps Simons. Le président du PSG peut déjà être rassuré…

« Je me sens comme à la maison au PSG »