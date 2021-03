Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas se fait sèchement tacler sur son départ !

Publié le 6 mars 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Parti en très mauvais termes avec la direction de l’OM, et plus particulièrement Jacques-Henri Eyraud, André Villas-Boas n’est pas exempt de tout reproche à en croire son ancien président.

Très remonté contre l’arrivée d’Olivier Ntcham en toute fin de mercato hivernal qu’il aurait pourtant catégoriquement refusée auprès de sa direction, André Villas-Boas n’avait pas manqué de pousser un énorme coup de gueule début février sur ce dossier, annonçant par la même occasion sa démission de l’OM. Quelques heures après sa déclaration, le club phocéen officialisait sa mise à pied, et le divorce avec Villas-Boas a été finalisé cette semaine. L’occasion pour Jacques-Henri Eyraud, l’ancien président de l’OM, de régler ses comptes avec l’entraîneur portugais dans les colonnes de So Foot.

« On ne peut pas critiquer ses supérieurs comme il a pu le faire »