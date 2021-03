Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande annonce de Luis Campos sur son avenir !

Publié le 6 mars 2021 à 10h10 par D.M.

Interrogé sur son avenir, Luis Campos, annoncé ces dernières semaines à l’OM, a laissé entendre qu’il devrait reprendre du service à la fin de la saison.

L’OM est entré dans une nouvelle ère. Exit Jacques-Henri Eyraud, conspué par les supporters, remplacé par Pablo Longoria qui occupait jusque-là le rôle de head of football . Par ailleurs, Frank McCourt a nommé Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur. Mais un poste reste vacant dans l’organigramme marseillais, celui de directeur sportif. Ces dernières semaines, il a énormément été question d’une possible arrivée de Luis Campos. Libre depuis son départ du LOSC, le Portugais aimerait reprendre du service comme il l’a annoncé à un média italien.

« Je reviendrai au football bien préparé à la fin de cette saison »