Mercato - OM : Un énorme imbroglio autour de Strootman ?

Publié le 6 mars 2021 à 8h45 par A.C.

Ça ne se passerait pas si bien en Italie pour Kevin Strootmnn, prêté par l’OM au Genoa depuis cet hiver.

Peu utilisé par André Villas-Boas dans la première partie de saison, Kevin Strootman a quitté l’Olympique de Marseille cet hiver. Le milieu a en effet été prêté au Genoa jusqu’en juin, sans option d’achat et avec 50% du salaire pris en charge par l’OM. Il a été très bien accueilli, puisque depuis l’arrivée de Strootman et celle du coach Davide Ballardini, le Genoa est sorti et s’est éloigné de la zone de relégation, pointant désormais à la 13e place. Certains observateurs laissaient d’ailleurs penser à un achat définitif du joueur de l’OM, de la part du Grifone ...

Le clan Strooman s’attaque au Genoa

Mais un évènement récent pourrait tout remettre en cause. Via un communiqué, le Comité olympique italien a annoncé que l'agent de Kevin Strootman a posé un recours à l’encontre du Genoa. La raison ? Joeren Hoogewerf aurait dénoncé le non-versement d’une prime liée à l’arrivée en prêt du milieu de l’OM. Insuffisant pour rendre caduc le prêt bouclé en janvier, mais cela pourrait bien ternir les relations entre Strootman et le Genoa, avec la fin du prêt qui approche à grand pas.