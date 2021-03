Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indésirable de Zidane lâche ses vérités sur son départ hivernal !

Publié le 6 mars 2021 à 7h30 par H.G.

Alors qu’il a été envoyé en prêt à l’Eintracht Francfort pour cette seconde partie de saison par le Real Madrid, Luka Jovic estime avoir effectué un bon choix.

En manque de temps de jeu et n’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane, Luka Jovic a enfin vu son cauchemar au Real Madrid s’interrompre cet hiver. En effet, le club de la capitale espagnole a décidé de l’envoyer en prêt à l’Eintracht Francfort, club en provenance duquel il était arrivé chez les Merengue à l’été 2019. Ainsi, le Serbe de 23 ans dispute cette seconde partie de saison dans les rangs de l’écurie de Bundesliga, et le moins que l’on puisse dire est qu’il semble satisfait de son choix d’avoir quitté le Real Madrid.

« Je pense que revenir est un pas en avant »